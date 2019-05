Dauerregen und Hochwassergefahr in Sicht

Offenbach (dpa) - Tief «Axel» bringt in den kommenden Tagen viele Schauer nach Deutschland. Es deute sich eine «brisante Dauerregenlage» an, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Die Meteorologen erwarteten heftige Regenfälle von Südniedersachsen über Osthessen, Westthüringen, Baden-Württemberg bis nach Bayern. Besonders viel soll es an den Alpen regnen. Die Schneeschmelze könnte die Lage dort zusätzlich verschärfen.

Von dpa