ESC-Finale steigt in Tel Aviv

Tel Aviv (dpa) - Musiker aus 26 Ländern treten beim Eurovision Song Contest in Tel Aviv gegeneinander an - Buchmacher sehen Deutschland allerdings auf dem letzten Platz. Laurita Spinelli aus Wiesbaden und Carlotta Truman aus Hannover präsentieren als Duo S!sters den Song «Sister». Das Erste überträgt die Show am Abend ab 21 Uhr. Zuschauer können per Telefon, SMS und App ihre Stimme abgeben. Weltstar Madonna wird außer Konkurrenz ebenfalls beim Finale auftreten.

Von dpa