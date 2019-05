Russland und USA gegen militärische Lösung

Sotschi (dpa) - Moskau und Washington hoffen nach Gesprächen des US-Chefdiplomaten Mike Pompeo in Russland auf eine Entspannung der angeschlagenen Beziehungen. Kremlchef Wladimir Putin, der Pompeo in der Schwarzmeerstadt Sotschi empfing, bezeichnete den Dialog als glaubwürdig. Zuvor hatten sich Außenminister Sergej Lawrow und Pompeo zu einem Gespräch über internationale Konflikte getroffen. Lawrow und Pompeo sprachen sich für eine nicht-militärische Lösung im Machtkampf in Venezuela und im Iran aus.

Von dpa