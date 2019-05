Koalitionsausschuss berät mit Merkel über Streitthemen

Berlin (dpa) - Kurz vor der Europawahl ist der schwarz-rote Koalitionsausschuss im Kanzleramt zusammengekommen. Angesichts schrumpfender finanzieller Spielräume will die Runde um Kanzlerin Angela Merkel darüber beraten, welche Kernanliegen jetzt Vorrang haben und wo Kompromisse möglich sind. Die Fronten sind in vielen Fragen verhärtet, etwa bei der Grundrente oder in der Klimapolitik. Vor dem Gespräch im Kanzleramt hatte sich die Unionsseite zu einer Vorbesprechung getroffen.

Von dpa