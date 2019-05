Wohnungsbau wichtigstes Thema für Städte in Deutschland

Berlin (dpa) - Die Schaffung bezahlbaren Wohnraums treibt Bürgermeister in Deutschland aktuell am meisten um. Zwei Drittel der Teilnehmer einer Bürgermeister-Umfrage im Auftrag des Deutschen Instituts für Urbanistik nannten den Wohnungsbau als eines der wichtigsten Handlungsfelder für ihre Stadt. Für die Umfrage wurden 134 Bürgermeister und Oberbürgermeister von Städten mit mehr als 50 000 Einwohnern befragt. Die Bedeutung des Themas Wohnen ist damit in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen, 2015 landete es noch auf Platz vier der wichtigsten Themen.