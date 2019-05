«Twin Peaks»-Stars trauern um Schauspielerin Peggy Lipton

Los Angeles (dpa) - Die Stars der Kultserie «Twin Peaks» trauern um US-Schauspielerin Peggy Lipton. «Unsere Herzen sind voller Schwermut», schrieben die Macher der Serie auf der offiziellen Facebook-Seite. Hauptdarsteller Kyle MacLachlan twitterte: «Wir verlieren eine wunderschöne Seele.» Peggy Lipton, die in David Lynchs Mystery-Reihe die Rolle der Restaurantbesitzerin Norma Jennings spielte, starb Medienberichten zufolge am Samstag mit 72 Jahren an einem Krebsleiden. Die «Los Angeles Times» und andere US-Medien zitierten aus einer Erklärung der Töchter.

Von dpa