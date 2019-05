Minister aus rund 35 Ländern beraten über Klimaschutz

Berlin (dpa) - Über die Umsetzung des Klimaabkommens von Paris beraten von heute Montag an zwei Tage lang Minister aus rund 35 Staaten in Berlin. Den jährlichen Petersberger Klimadialog gibt es seit 2010, damals sollte das informelle Treffen nach dem enttäuschenden Weltklimagipfel von Kopenhagen wieder Schwung in die Verhandlungen bringen. Mit-Gastgeber neben der Bundesregierung ist diesmal Chile, dort findet dieses Jahr im Dezember der UN-Klimagipfel statt. Am Dienstag wird Bundeskanzlerin Angela Merkel sprechen.

Von dpa