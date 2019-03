Berichte: Verschiebung der Brexit-Abstimmung möglich

London (dpa) - Die britische Premierministerin Theresa May wird Medienberichten zufolge von Mitgliedern ihrer eigenen Partei unter Druck gesetzt, die Brexit-Abstimmung im Parlament kurzfristig zu verschieben. May will am Dienstag das Unterhaus über ihr mit der EU ausgehandeltes Austrittsabkommen abstimmen lassen. Doch sie wird sehr wahrscheinlich damit scheitern. Brexit-Hardliner hätten daher May aufgefordert, ihr Vorhaben aufzugeben und stattdessen eine Lösung zu finden, die «die Partei zusammenhält und Druck auf Brüssel ausübt», berichtet die Zeitung «The Times».

Von dpa