Stalker bricht erneut bei Taylor Swift ein

New York (dpa) - Ein hartnäckiger Stalker ist erneut in das Haus der Pop-Sängerin Taylor Swift in New York eingebrochen. Der 23-Jährige sei gefasst worden, nachdem er eine Fensterscheibe eingeschlagen hatte, berichten US-Medien. Die Musikerin, die zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause war, wird seit Jahren von dem Mann verfolgt. Zuletzt war er vor einem Jahr in das Haus eingebrochen, hatte dort geduscht und dann in Swifts Bett geschlafen. Damals gab es strenge Auflagen vom Gericht - neben einer Haftstrafe verhängte der Richter ein striktes Annäherungsverbot sowie eine psychiatrische Behandlung.

Von dpa