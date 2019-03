Karnevalswitz: Gabriel verteidigt Kramp-Karrenbauer

Berlin (dpa) - Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel hat die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer gegen Kritik an ihren Karnevalswitz zur Einführung von Toiletten für das dritte Geschlecht verteidigt. Er frage sich, ob wir vergessen haben, was der Begriff Narrenfreiheit heißt, sagte Gabriel der «Augsburger Allgemeinen». Wenn man anfange, im Fasching jedes Wort auf die Goldwaage zu legen, dann wäre vor zehn, zwanzig Jahren die Hälfte der Politiker in Haft genommen worden. Ob man den Witz gut oder schlecht finde, darüber könne man immer streiten, aber er sei gegen eine öffentliche «Humorpolizei».

Von dpa