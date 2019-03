Nach Abwesenheit: Lionel Messi kehrt ins Nationalteam zurück

Buenos Aires (dpa) - Nach fast neunmonatiger Abwesenheit kehrt Fußball-Weltstar Lionel Messi in die argentinische Nationalmannschaft zurück. Nationaltrainer Scaloni nominierte den Offensivspieler vom FC Barcelona für die kommenden Länderspiele. Messi war seit dem Achtelfinal-Aus bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland nicht mehr für das Nationalteam aufgelaufen. Der zweimalige Weltmeister und WM-Zweite von 2014 tritt am 22. März in Madrid gegen Venezuela und am 26. März in Tanger gegen Marokko an.

