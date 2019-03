Angelina Jolie kehrt früher als gedacht in die Kinos zurück. Bereits im Oktober will Disney die Fortsetzung zu dem Märchenfilm «Maleficent - Die dunkle Fee» auf die Leinwand bringen. Das gab das Studio bekannt. Eigentlich sollte der Film über eine böse Fee erst im Mai 2020 in die Kinos kommen.

Von dpa