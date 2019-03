Zuckerberg verspricht mehr Datenschutz bei Facebook

Menlo Park (dpa) - Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat nach der massiven Kritik der vergangenen Monate angekündigt, das Online-Netzwerk stärker auf den Schutz der Privatsphäre auszurichten. Er glaube, dass die Kommunikation sich zunehmend auf vertrauliche, verschlüsselte Dienste verlagern werde, in denen die Menschen sich darauf verlassen können, dass das, was sie einander mitteilen, sicher bleibt, schrieb Zuckerberg. An dieser Zukunft wolle Facebook mitarbeiten. Das weltgrößte Online-Netzwerk war besonders nach dem Ausbruch des Datenskandals um Cambridge Analytica scharf für den Umgang mit Nutzerdaten kritisiert worden.

Von dpa