Erster Saisonsieg für Podolski in Japan

Kobe (dpa) - Vissel Kobe ist in der japanischen Fußball-Liga am zweiten Spieltag der erste Sieg gelungen. Die Mannschaft mit dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Lukas Podolski setzte sich mit 1:0 gegen FC Sagan Tosu durch. Den Treffer erzielte der Spanier David Villa vor 25 172 Zuschauern. Der frühere spanische Nationalspieler war vor Saisonbeginn vom FC New York City nach Japan gewechselt. Kobe steht mit drei Punkten auf Rang neun der 18 Teams umfassenden Liga. Tosu ist Schlusslicht.