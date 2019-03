Borussia Dortmund verliert - FC Bayern kann aufschließen

Augsburg (dpa) - Spitzenreiter Borussia Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga verloren und damit Bayern München die Chance eröffnet, am Samstag nach Punkten gleichzuziehen. Der BVB unterlag am Abend 1:2 beim FC Augsburg und hat damit weiter 54 Punkte. Der drei Zähler zurückliegende Rekordmeister aus München kann damit mit einem Sieg beim Tabellen-Dritten Borussia Mönchengladbach aufschließen.

Von dpa