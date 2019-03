Lastwagen rammt Straßenbahn - 17 Menschen verletzt

Karlsruhe (dpa) - Beim Zusammenstoß eines Lastwagens mit einer Straßenbahn ist in Karlsruhe ein Fahrgast lebensgefährlich verletzt worden. Der 47-Jährige wurde aus einer offenen Tür der Bahn geschleudert und unter dem Triebwagen eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte. Eine 44-Jährige in der Bahn wurde schwer am Kopf verletzt. Vier weitere Beteiligte erlitten mittelschwere Verletzungen, darunter der Lastwagen- und der Straßenbahnfahrer. Elf Personen wurden leicht verletzt. Nach vorläufigen Erkenntnissen hatte der 42 Jahre alte Fahrer Lkw-Fahrer eine rote Ampel missachtet.

Von dpa