Trump: Kein Termin für dritten Gipfel mit Nordkorea

Hanoi (dpa) - Nach dem gescheiterten Gipfel in Hanoi haben die USA und Nordkorea keinen Termin für ein weiteres Spitzentreffen. Auf eine entsprechende Frage antwortete US-Präsident Donald Trump nach seinen Gesprächen mit Machthaber Kim Jong Un: «Nein. Wir werden sehen, was passiert.» Zuvor hatte das Weiße Haus angekündigt, die «jeweiligen Teams» beider Staaten wollten die Gespräche in Zukunft fortsetzen. Nach dem Auftakt vor acht Monaten in Singapur hatte der Gipfel bei den Bemühungen um eine atomare Abrüstung Nordkoreas keinen Durchbruch gebracht.

