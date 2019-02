Gipfel in Hanoi: Trump stellt Kim Aufschwung in Aussicht

Hanoi (dpa) - Bei seinem zweiten Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat US-Präsident Donald Trump dem völlig verarmten Land einen wirtschaftlichen Aufschwung in Aussicht gestellt. Bedingung bleibe aber, dass Pjöngjang atomar abrüstet. Zum Auftakt des Treffens in Vietnams Hauptstadt Hanoi sagte Trump, er denke, Nordkorea habe gewaltiges wirtschaftliches Potenzial. Kim erwiderte: «Ich hoffe, dass wir alles erreichen, was die Leute erwarten.» Zur Begrüßung schüttelten sich Trump und Kim zehn Sekunden lang die Hand.