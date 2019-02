May gibt Brexit-Erklärung im Parlament ab

London (dpa) - Knapp einen Monat vor dem geplanten EU-Austritt will die britische Premierministerin Theresa May heute die Abgeordneten in London auf den neuesten Stand der Brexit-Gespräche bringen. Allerdings geriet May weiter unter Druck, nachdem die oppositionelle Labour-Partei mitteilte, sie unterstütze nun die Forderung nach einem zweiten Brexit-Referendum. Die Regierungschefin bemüht sich bisher vergeblich um Nachbesserungen an dem mit Brüssel ausgehandelten Austrittsabkommen. Großbritannien will bereits am 29. März die EU verlassen. May lehnt eine Verschiebung bislang kategorisch ab.

Von dpa