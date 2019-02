Warnstreiks im öffentlichen Dienst sollen Druck erhöhen

Berlin (dpa) - Wenige Tage vor der voraussichtlich entscheidenden Verhandlungsrunde im Tarifstreit für den öffentlichen Dienst erhöhen die Gewerkschaften den Druck. In weiten Teilen Deutschlands machten Beschäftigte der Bundesländer heute in Kundgebungen auf ihre Belange aufmerksam. Warnstreiks gab es unter anderem in Kliniken, Verwaltungen und Schulen. Die Proteste dürften fortgesetzt werden, bis beide Seiten am Donnerstag in Potsdam zur dritten Verhandlungsrunde zusammenkommen.

Von dpa