EU sucht bei Gipfel Nähe zur arabischen Welt

Scharm el Scheich (dpa) - EU und Arabische Liga wollen trotz schwerer Meinungsverschiedenheiten ein Zeichen der Annäherung setzen. In der Abschlusserklärung des ersten gemeinsamen Gipfeltreffens im ägyptischen Scharm el Scheich sollen an diesem Montag Gemeinsamkeiten betont werden, etwa beim Engagement gegen den Terrorismus oder für internationale Krisenlösungen. Am zweiten Tag des Gipfels soll es um die andauerenden Krisen und Kämpfe in Jemen, Syrien und Libyen gehen. Zudem wollen die Staats- und Regierungschefs aus rund 50 Staaten auch über den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern beraten.

Von dpa