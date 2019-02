Oscars: Stars flanieren über den roten Teppich

Hollywood (dpa) - Auf dem roten Teppich in Hollywood sind die Stars zur 91. Oscar-Verleihung eingetroffen. Glenn Close, die für «Die Frau des Nobelpreisträgers» als beste Hauptdarstellerin nominiert ist, kam in einer goldenen Abendrobe zur Gala, Melissa McCarthy in einem schwarz-weißen Outfit. Als Favoriten bei der Preisverleihung gehen der mexikanische Film «Roma» von Alfonso Cuarón und die Historien-Groteske «The Favourite – Intrigen und Irrsinn» mit je zehn Nominierungen ins Rennen. Mit dem Künstlerporträt «Werk ohne Autor» könnte Florian Henckel von Donnersmarck nach dem Stasi-Drama «Das Leben der Anderen» den zweiten Auslands-Oscar nach Deutschland holen.

Von dpa