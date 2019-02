Berliner Riesen-Mona-Lisa braucht schon Facelifting

Berlin (dpa) - In Berlin ziert eine übergroße Kopie der Mona Lisa von Leonardo da Vinci eine riesige Wand - das Bild ist mehr als 16 Meter hoch und 11 Meter breit. Zu sehen ist sie direkt gegenüber der East Side Gallery im Stadtteil Friedrichshain. Die italienische Schönheit wirkte aber in der ersten Version ein wenig, als ob sie gerade einen Bonbon lutscht. Das Gerüst wurde daher nach dem weitgehenden Abbau am Morgen schnell wieder für ein Facelifting hochgezogen: Die Künstler besserten eine Wange mit Farbe und Pinsel nach.

Von dpa