Drei Tote bei Frontalzusammenstoß in Nordrhein-Westfalen

Olpe (dpa) - Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos im Sauerland sind am Morgen drei Menschen gestorben. Eine vierte Person sei schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Wagen seien auf der Bundesstraße zwischen Finnentrop und Lenhausen in Nordrhein-Westfalen zusammengekracht. Nach WDR-Informationen waren insgesamt 70 Einsatzkräfte am Ort. Die Bundesstraße 236 sei nach dem Unfall gesperrt worden. Ein Rettungshubschrauber konnte aufgrund der Witterungsbedingungen nicht eingesetzt werden.