Schwache Konjunkturdaten würgen Rally an der Wall Street ab

New York (dpa) - Schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten haben der Kursrally an der Wall Street ein Ende gesetzt. Der Dow Jones gab um 0,40 Prozent auf 25 850 Punkte nach. Der Dow war in den vergangenen drei Tagen jeweils auf neue Höchststände seit Anfang Dezember gestiegen. Nichts Neues gab es derweil in Sachen Handelsgespräche. Unter der Leitung von US-Finanzminister Steven Mnuchin und dem Handelsbeauftragten Robert Lighthizer wurden die Verhandlungen zur Beilegung des US-Handelsstreits mit China in Washington fortgesetzt.

Von dpa