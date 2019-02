Asselborn warnt Trump: Nur Befehlsgeber geht nicht

Brüssel (dpa) - Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn hat US-Präsident Donald Trump vor einem völligen Bruch mit Europa gewarnt. In einer Partnerschaft könne es keine «Befehlsgeber und Befehlsempfänger» geben, sagte Asselborn am Rande eines EU-Treffens. «Sonst zerbricht die Partnerschaft.» Auch sei es ein Problem, dass Trump über den Kurznachrichtendienst Twitter Forderungen stelle, erklärte der derzeit dienstälteste EU-Außenminister. Trump hatte zuvor europäische Länder per Twitter aufgefordert, mehr als 800 in Syrien gefangene IS-Kämpfer aufzunehmen und zu verurteilen.

Von dpa