Bayern gewinnen Liverpool-Generalprobe

Augsburg (dpa) - Der FC Bayern München hat die Generalprobe für den Champions-League-Kracher gegen den FC Liverpool gewonnen und den Rückstand in der Bundesliga auf Borussia Dortmund weiter verkürzt. Der deutsche Fußball-Rekordmeister setzte sich am Abend mit 3:2 beim abstiegsbedrohten FC Augsburg durch und liegt nur noch zwei Punkte hinter dem BVB. Dortmund muss erst am Montag beim Schlusslicht 1. FC Nürnberg antreten. Am Dienstag spielen die Münchner in der Königsklasse ihr Achtelfinal-Hinspiel in Liverpool.

Von dpa