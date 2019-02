Trump spricht von weiteren Geldquellen für Bau einer Mauer

Washington (dpa) - Im Haushaltsstreit in den USA sieht Präsident Donald Trump die vorläufige Vereinbarung der Unterhändler von Republikanern und Demokraten nicht als einzige Geldquelle für den von ihm geplanten Bau einer Grenzmauer zu Mexiko. Senator Richard Shelby, der führende Unterhändler der Republikaner, habe ihm gerade die Details der Vereinbarung präsentiert, schrieb Trump auf Twitter. Er schaue sich alle Aspekte in dem Wissen an, dass noch «viel Geld aus anderen Quellen» hinzukomme. Man werde fast 23 Milliarden Dollar für Grenzsicherung bekommen, schrieb Trump in einem weiteren Tweet.

Von dpa