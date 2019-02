Eisbärenplage - Behörden rufen am Nordpolarmeer Notstand aus

Moskau (dpa) - Zu viele Eisbären - deswegen haben die Behörden auf den russischen Inseln Nowaja und Semlja im Nordpolarmeer den Notstand ausgerufen. Seit Dezember hätten sich die Bären immer wieder Siedlungen genähert. Eltern hätten Angst, ihre Kinder aus dem Haus zu lassen. Die Bären ließen sich nicht durch Hunde oder Streifenwagen abschrecken. Auf Nowaja Semlja ist auch das russische Militär stationiert. Wissenschaftlern zufolge wurden in der Gegend so viele Eisbären wie noch nie gesichtet. Durch das Schmelzen des Eises wanderten sie zunehmend nach Süden, um an Land Nahrung zu suchen.