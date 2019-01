Amerikanern gefriert der Atem - historische Kältewelle

Chicago (dpa) - Eisige Temperaturen beherrschen weite Teile der USA. In der Nacht wurden vor allem im sogenannten Mittleren Westen fast minus 40 Grad Celsius gemessen. Chicago, am Michigan-See im Norden der USA gelegen, stand im Zentrum der großen Kälte. Die Behörden richteten mehr als 60 Wärmestuben für Wohnungslose ein. Zusätzlich nahm jede Polizeidienststelle Menschen auf, die sich vor der Kälte schützen wollten. In der Millionenmetropole im Bundesstaat Illinois wurden am Donnerstag Temperaturen von minus 33 Grad Celsius erwartet - das sei kälter als in Teilen der Antarktis.

Von dpa