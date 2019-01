Digitalpakt: Vermittlung vertagt

Berlin (dpa) - Zum Start des Vermittlungsverfahrens um eine Grundgesetzänderung unter anderem für die Digitalisierung der Schulen ist eine Einigung noch nicht in Sicht. Der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag hat seine weiteren Verhandlungen am Abend vertagt. Eine Arbeitsgruppe soll nun schnell Beratungen aufnehmen, wie ein Kompromiss aussehen könnte. In dem Verfahren geht es um eine vom Bund angestrebte Grundgesetzänderung, die unter anderem Milliardensummen des Bundes für die Digitalisierung von Deutschland Schulen ermöglichen soll. Bildung ist in Deutschland aber Ländersache.

Von dpa