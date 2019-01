Dax gibt nach - Risiken lassen Anleger vorsichtig werden

Frankfurt/Main (dpa) - Angesichts gleich mehrerer wichtiger Ereignisse und der damit verbundenen Risiken hat der Dax am Mittwoch den Rückzug angetreten. Der Leitindex, der am Vortag auf der Stelle getreten war, verlor 0,33 Prozent auf 11 181,66 Punkte. Auch kräftige Kursgewinne an der Wall Street konnten den Dax nicht befeuern. Von der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend mitteleuropäischer Zeit erhoffen sich viele Marktakteure weitere Signale für eine längere Pause im laufenden Zyklus steigender Zinsen.

Von dpa