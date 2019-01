Maas gibt Verbot von Mittelstreckenraketen noch nicht auf

New York (dpa) - Bundesaußenminister Heiko Maas gibt den Kampf um das Verbot atomarer Mittelstreckenraketen trotz einer ergebnislosen Verhandlungsrunde zwischen der Nato und Russland noch nicht verloren. Während eines Besuchs bei den Vereinten Nationen in New York forderte Maas Russland erneut dazu auf, die Reichweite seiner neuen Marschflugkörper mit der Bezeichnung 9M729 transparent zu machen. «Es wird weiter darum gehen, die Russen dazu zu drängen, Informationen offenzulegen, die sie bisher nicht offengelegt haben», sagte Maas.

Von dpa