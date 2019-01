Bundesregierung will Wachstumsprognose deutlich senken

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung will ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr deutlich nach unten schrauben. Sie rechnet im neuen Jahreswirtschaftsbericht für 2019 nur noch mit einem Plus des Bruttoinlandsprodukts von 1,0 Prozent, wie es in Koalitionskreisen hieß. Zuvor hatten das «Handelsblatt» und «Der Spiegel» darüber berichtet. In ihrer Herbstprognose war die Regierung noch von einem Plus von 1,8 Prozent ausgegangen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier stellt den Jahreswirtschaftsbericht kommenden Mittwoch vor.

Von dpa