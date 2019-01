Deutsche Handballer ohne Druck gegen Spanien

Köln (dpa) - Ohne Druck gehen die deutschen Handballer bei der Heim-WM in das abschließende Hauptrundenspiel gegen Spanien. Die bereits für das Halbfinale qualifizierte Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop strebt im Duell mit dem Europameister heute einen siegreichen Abschied aus Köln an, will dabei aber auch Kräfte für die Vorschlussrunde 48 Stunden später in Hamburg sparen. Vor seinem WM-Debüt steht Spielmacher Tim Suton, der den verletzten Martin Strobel bis zum WM-Ende ersetzt.

Von dpa