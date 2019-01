Geiselnehmer bedroht Frau mit Messer

Deggendorf (dpa) - Ein Geiselnehmer hat in Deggendorf in Bayern eine Frau mit einem Messer bedroht. Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei dem Täter um einen 40 Jahre alten Patienten des Bezirksklinikums Mainkofen, bei dem Opfer um eine 57-jährige Patientin. Die Polizei führte Verhandlungen mit dem Geiselnehmer. Die Beamten sind mit einem Spezialeinsatzkommando vor Ort. Weitere Menschen sind nicht in Gefahr. Die betroffene Station der Klinik wurde geräumt und das Gelände weiträumig abgesperrt. Vor der Geiselnahme hatte der Mann mehrere Menschen mit zwei Messern bedroht.

Von dpa