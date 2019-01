Maas spricht mit Lawrow über atomare Rüstung und Ukraine

Berlin (dpa) - Bundesaußenminister Heiko Maas ist am Morgen nach Moskau geflogen, um mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow über atomare Rüstung, die Ukrainekrise und den Syrienkrieg zu sprechen. Noch heute geht es weiter in die ukrainische Hauptstadt Kiew, wo er Außenminister Pawel Klimkin treffen will. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hatte sich zuletzt verschärft. Deutschland versucht in dem Konflikt zu vermitteln.

Von dpa