Lady Gaga holt Golden Globe für besten Song

Los Angeles (dpa) - Die amerikanische Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga hat einen Golden Globe für den besten Filmsong gewonnen. Der Verband der Auslandspresse würdigte in der Nacht zum Montag den Song «Shallow» aus dem Musikdrama «A Star Is Born». Sie teilt sich den Preis mit Mark Ronson, Anthony Rossomando und Andrew Wyatt. Lady Gaga hatte auch Chancen auf einen Globe als beste Schauspielerin. An der Seite und unter der Regie von Bradley Cooper spielt sie in «A Star Is Born» eine junge Frau, deren Gesangstalent von einem Country-Star entdeckt wird.

Von dpa