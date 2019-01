Warnstreiks der Geldtransporter-Fahrer gehen weiter

Berlin (dpa) - Viele Geldautomaten und Geschäfte in Deutschland werden voraussichtlich auch heute nicht mit Bargeld versorgt. Nach einem gestrigen bundesweiten Warnstreik von Geldtransporter-Fahrern hat die Gewerkschaft Verdi erneut dazu aufgerufen, die Arbeit befristet niederzulegen. Für Verbraucher hatten die Ausstände bislang kaum Folgen, erklärte die Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste. Punktuell konnte es demnach aber vorkommen, dass sich die Belieferung von Bargeld an Geldautomaten verzögerte. Die fünfte Tarifrunde ist heute in Berlin geplant.

Von dpa