Seenotretter besorgt wegen schlechten Wetters

Valletta (dpa) - Das UN-Flüchtlingswerk hat zu einer schnellen Lösung für zwei Schiffe deutscher Hilfsorganisationen mit 49 Migranten an Bord aufgerufen. Wegen schlechten Wetters würde sich die Lage an Bord wahrscheinlich verschärfen, teilte UNHCR mit. Die Schiffe der Organisationen Sea-Watch und Sea-Eye warten seit Tagen auf dem Mittelmeer auf die Zuweisung eines Hafens. Der Einsatzleiter auf dem Schiff «Sea-Watch 3», Philipp Hahn, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die 32 Menschen an Bord seien im «Überlebensmodus».

Von dpa