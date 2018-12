Bericht: US-Regierung will Soldaten aus Afghanistan abziehen

Washington (dpa) - Neben dem Abzug ihrer Soldaten aus Syrien will die US-Regierung Medienberichten zufolge auch die eigene Truppenstärke in Afghanistan deutlich reduzieren. Das «Wall Street Journal» meldete unter Berufung auf nicht näher genannte Regierungsbeamte, etwa die Hälfte der 14 000 US-Soldaten in Afghanistan solle abgezogen werden. US-Präsident Donald Trump habe das Verteidigungsministerium bereits angewiesen, den Truppenabzug einzuleiten. Das Pentagon selbst habe sich dazu nicht äußern wollen, hieß es weiter.