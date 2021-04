Aus welcher Art von Türen können Sie wählen?

Alle Haustüren vom toom Baumarkt eignen sich für unterschiedliche Zwecke, sodass Sie sicherlich die passende Ausführung finden.

So finden Sie die passende Tür für Ihre Zwecke:

Wenn Sie bislang noch nie eine Tür gekauft haben, oder Ihr letzter Kauf bereits sehr lange her ist, kann ihnen die folgende Checkliste helfen, die passende Ausführung zu finden:

Sicherheitskomponenten

witterungsbeständig

umlaufende Dichtungen

Lärmschutz

korrosionsgeschützte Oberflächen

Schalldämmung

Gütezeichen

Was ist der Zweck von Türen?

Einfach gesagt, handelt es sich bei der Tür um den Eingang in Ihr Haus. Daher sollte diese immer sehr sorgfältig und bedacht ausgewählt werden. Die Tür verhindert, das Unbefugte ungestört in Ihr Zuhause eindringen können und schützt zudem vor Kälte und Nässe. Es gibt sehr viele unterschiedliche Modelle, die zudem über einige Zusatzfunktionen verfügen. Machen Sie sich daher im Vorfeld klar, was für eine Tür Sie brauchen, und welche Funktionen diese erfüllen soll. Dabei spielt unter anderem auch die Wärmedämmung eine sehr wichtige Rolle.

Denn wenn Sie im Winter heizen und die Tür nicht vernünftig isoliert ist, kann es sein, dass die Wärme nach draußen gelangt und Sie dementsprechend noch mehr heizen müssen. Dadurch steigen die Kosten teilweise der stark an, was es natürlich zu vermeiden gilt.

Aus diesem Grund wählen Sie eine Tür, die über eine sehr gute Wärmedämmung verfügt beziehungsweise sich mit einer solchen Ausstattung lässt.

Wie werden Türen klassifiziert?

Beim Kauf einer neuen Tür werden Sie irgendwann auf den Begriff Klimaklasse stoßen. Damit ist gemeint, wie die sogenannte Verzugssteifigkeit der einzelnen Modelle ausfällt. Sie spielt eine wichtige Rolle, da auf jeder Seite der Tür ein anderes Klima vorherrscht. Die in den eingebauten Klimaklassen verhindern, dass sich Innentür nicht verzieht, beziehungsweise verzögern diesen Vorgang. Daher sollten Sie auf jeden Fall beim Kauf auf diesen Wert achten. Ein Fachverkäufer wird Ihnen dabei sicherlich mehr über dieses Thema verraten können, sodass Sie sich schnell zurechtfinden und das passende Modell finden. Ganz grundsätzlich spielt dabei aber die DIN EN 1121 eine Rolle.

Welche Haustür wäre eine gute Wahl für mein Interieur?

Welche Haustür in Ihrem Fall die beste Wahl ist, lässt sich nicht pauschal sagen. Dabei spielen viele unterschiedliche Aspekte eine Rolle. Zunächst einmal sollten Sie überlegen, welche Eigenschaften Ihre neue Tür besitzen sollte.

Handelt es sich um eine Haustür, steht hierbei das Thema Einbruchsicherheit sicherlich ganz weit oben. Daher sollte sich die Tür mit einem Sicherheitsschloss ausstatten lassen, um Einbrechern das Leben so schwer wie möglich zu machen. Darüber hinaus verfügen Sicherheitstüren über spezielle automatische Sicherheitsverriegelung, eine verstärkte Türfüllung sowie auch über integrierte Öffnungssperre.

Zudem wird sogenanntes Sicherheitsglas (VSG) verwendet. Eine sichere Tür erkennen Sie an der Kennzeichnung RC2-Sicherheitspaket. Die genannten Punkte verhindern, dass der Einbrecher ohne Weiteres in Ihr Haus eindringen kann. Und jede Sekunde, die diesen Vorgang verzögert, macht ihn nervöser. Im Idealfall schaut er sich lieber woanders um und versucht sein Glück. In diesem Fall hätten Sie durch Ihre Sicherheits-Tür bereits den erwünschten Effekt erzeugt.

Das Material

Überlegen Sie zudem, aus welchem Material Ihre neue Tür bestehen soll. Modelle in Weiß aus Holz wirken sehr warm und einladend, sollten aber passend gepflegt werden, damit Sie auch in vielen Jahren noch wie neu aussehen. Dafür müssen Sie zumeist in regelmäßigen Abständen eine passende Lackierung auftragen. Sehr beliebt sind auch Ausführungen, die aus mehreren Materialien bestehen. So kann der Rahmen zum Beispiel aus Holz oder Stahl gefertigt werden und im Inneren werden edel und modern wirkende Elemente aus Glasfaser integriert.

Welche Tür sich in Ihrem Fall am besten eignet, hängt daher in erster Linie von Ihren persönlichen Vorlieben ab. Zudem sollten Sie überlegen, wo diese zum Einsatz kommen soll. Im Innenbereich reichen auch dünnere Varianten, die über keinen besonders hohen Witterungsschutz verfügen. Wollen Sie hingegen eine neue Haustür einbauen, sollte diese bestens vor der Witterung allen weiteren äußeren Einflüssen geschützt sein.