Die passende Matratze wählen

In einem ersten Schritt ist es wichtig, sich bei der Auswahl der Matratze genügend Zeit zu lassen. An und für sich sind keine pauschalen Aussagen darüber möglich, welches Modell nun am besten geeignet ist. Vielmehr müssen zahlreiche individuelle Faktoren bei der Auswahl beachtet werden. Gerade aus dem Grund ist es nach wie vor ratsam, die einzelnen Modelle selbst zu testen und auf diese Weise einen Vergleich anzustrengen.

Schon bei der Wahl des Materials bestehen beträchtliche Unterschiede. Manche mögen gerne auf den Klassiker aus Federkernen setzen, andere bevorzugen den Kaltschaum, der sich der Schlafposition besser anpassen kann. In keinem Fall sollte von einem hochwertigen Produkt aus Kostengründen Abstand genommen werden. Denn schon für niedrige dreistellige Beträge ist es in vielen Fällen möglich, an hochwertige Matratzen zu kommen, die über einige Jahre einen besseren Schlafkomfort versprechen.

Den Lattenrost verstellen

Ein zweites zentrales Element, das Einfluss auf unsere Liegeposition hat, ist der Lattenrost. Noch immer denken zu viele Menschen in Deutschland, dass sie ja ohnehin nicht direkt mit diesem in Kontakt kommen und die Wahl aus diesem Grund mehr oder minder zweitrangig wäre. Die Praxis zeichnet aber ein ganz anderes Bild.

Hinzu kommen in diesen Tagen innovative Lösungen, wie zum Beispiel ein elektrischer Lattenrost , der beliebig in der Höhe verstellt werden kann. Der lange gehegte Einwand, dass ein elektrischer Lattenrost aufgrund möglicher elektrischer Felder nicht gut für einen gesunden Schlaf wäre, lässt sich in diesen Tagen ausräumen. Denn dank einer präzisen Netz-Freischaltung fließt nur dann Strom durch den Lattenrost, solange dieser in seiner Position verstellt wird. Für die einzelnen Verbraucher bedeutet dies ein zusätzliches Plus an Sicherheit und Komfort, das mit dem Kauf in Anspruch genommen werden kann.

Kampf dem Übergewicht

Es wäre am Ende des Tages aber vermessen zu glauben, dass allein die Infrastruktur, mit der wir uns im Schlafzimmer umgeben, einen Einfluss auf unseren Komfort hat. Auf der anderen Seite handelt es sich um eine Frage der eigenen Physiologie. Besonders übergewichtige Menschen haben immer wieder damit zu kämpfen, in eine gesunde Schlafposition zu finden. Hier hilft es, den Fokus auf die überschüssigen Pfunde zu legen und gezielte Schritte dagegen in die Wege zu leiten.

Unser Schlaf und das Übergewicht hängen aber nicht nur in diese Richtung zusammen. Auch umgekehrt stehen sie in einer engen Wechselwirkung. Denn wer auf Dauer weniger als sechs Stunden pro Nacht schläft, hat nach jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnissen ein erhöhtes Risiko an einer Zuckerstoffwechselstörung zu erkranken. Eine durchwachte Nacht kann in vielen Fällen Hungerattacken mit sich bringen, welche das Gewicht in die Höhe treiben. Wer auf Dauer zu wenig schläft, bringt auf diese Art und Weise sein Hungergefühl stark durcheinander. Diesen schädlichen Einfluss gilt es zu vermeiden.