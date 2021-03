Trockenbauwände richtig spachteln

Das Wichtigste vorweg: Spachtelmasse ist nicht gleich Spachtelmasse. Für die Modernisierung im Badezimmer etwa benötigen Selbermacher andere Materialien als für kleine Ausbesserungsarbeiten im Haus. Wer sich vorher gründlich informiert, spart somit Arbeit, Zeit und Nerven.

Für Durchblick in Sachen Spachteln sorgt etwa Knauf mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung. Das Sortiment wurde jetzt überarbeitet, ergänzt und für den Endverbraucher übersichtlich gegliedert. Für den Trockenbau mit Gipsplatten zum Beispiel ist Uniflott eine gute Wahl, um Fugen gründlich zu verspachteln. Die pulverförmige Masse verwendet man nach dem Anmischen für die Grundverspachtelung der Trockenbauwände.

Hierbei kommt es nicht auf Schönheit an. Deshalb trägt man das Material großflächig mit einer Kelle auf und zieht es anschließend glatt ab. Nach einer kurzen Trocknungszeit von etwa 60 Minuten sind die überstehenden Grate anschließend abstoßbar. In Feuchträumen wird das Material in der imprägnierten Variante verwendet, gut zu erkennen an seiner grünen Farbe.

Die Endverspachtelung für eine glatte und ansprechende Oberfläche erfolgt mit dem gebrauchsfertigen Uniflott Finish, der sich direkt aus dem Eimer auftragen lässt. Auch hier ist nun eine imprägnierte Version speziell für die Modernisierung des Badezimmers erhältlich.

Wände mit gebrauchsfertigen Spachtelmassen glätten

Gebrauchsfertige Massen sind für das Glätten von Wänden beliebt. Damit kann es sofort losgehen, die Spachtelmasse ist geschmeidig und eventuelle Fehlerquellen beim Anmischen wie eine falsche Wassermenge oder Wassertemperatur entfallen.

Knauf ergänzt seine Rotband-Familie daher um den Rotband Flächenspachtel Plus. Er eignet sich zum Herstellen von Untergründen für Tapete, Putz oder Farbe. Alter Putz wird wieder glatt und sogar Fliesen lassen sich damit überziehen, um sie anschließend beispielsweise in eine fugenlose, verputzte Oberfläche zu verwandeln. Auch ungeübten Heimwerkern gelingt das Arbeiten, denn das Material lässt sich nicht nur mit Kelle und Traufel, sondern auch mit der Rolle auftragen und ist leicht schleifbar.

Kleine Schönheitsfehler schnell beseitigen

Für kleine Risse oder Löcher gibt es beispielsweise mit der "Fix + Finish"-Serie geeignete Produkte sowohl für innen als auch für außen. Praktischerweise sind die Lösungen teilweise in Kleinstmengen erhältlich, zum Beispiel als praktische Tuben für die schnelle Raufaserreparatur oder als Reparaturspachtel innen.

Darüber hinaus bleiben auch beliebte Spachtelmassen wie der Fugenfüller leicht oder Knauf Multifinish weiterhin im Programm. Erhältlich sind die verschiedenen Produkte für ein unkompliziertes, zeitsparendes Heimwerken in vielen Baumärkten. Viele Tipps zur richtigen Anwendung und nützliches Basiswissen rund ums Spachteln gibt es unter http://www.knauf.de/diy .