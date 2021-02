Stilvolles Interieur mit Akustikfunktion für Büro- und Privaträume

Raumakustik und Eindämmung von Raumhall

In Büro- oder Wohngebäuden kommt es oft zu Nachhall und einer damit verbundenen ungünstigen Klangwirkung oder gar Lärmbelästigung mit erhöhtem Geräuschpegel. Nachhall entsteht durch harte Oberflächen, die den Schall mehrfach reflektieren und langsamer verschwinden lassen. Neue Räume sind noch sparsam eingerichtet und vermitteln in der Kombination mit störenden Hallgeräuschen eine kühle Atmosphäre. Individualisierbare Akustikbilder schaffen hier Abhilfe, die neben ansprechender Optik auch für eine hohe Schallabsorption sorgen. Diese Wandbilder werden auf Maß gefertigt. Der Druck erfolgt auf Tuch, das einfach zu ersetzen ist. Sie können zwischen einzelnen Bildern mit oder ohne Rahmen oder einer kompletten Akustikwand mit eigenem Motiv wählen.

Ein besonderer Hingucker sind frei aufhängbaren Akustikelemente (Baffeln) in verschiedenen Formen und großer Farbauswahl. Dekorative und schallabsorbierende Akustik Deckensegel bieten eine weitere Möglichkeit zur attraktiven Innenraumgestaltung. Es gibt sie in rund, oval, oder eckig auf Maß gefertigt und in schönen Farbtönen. Manche Deckensegel lassen sich mit eigenem Bild oder Logo versehen.

Eine gute Dämmung des Nachhalls in Gebäuden erreichen Sie auch mit frei kombinierbaren Akustikpaneelen, die unkompliziert an der Wand montiert werden können. Mit einer selbstklebenden bedruckten Akustiktapete aus Filz, welcher aus recycelten PET-Flaschen hergestellt wird, holen Sie sich beispielsweise den Dschungel ins Büro oder ins Wohnzimmer. Informieren Sie sich unter https://www.easy-noisecontrol.de/ über Produkte und Lösungen für Ihre Geschäfts- oder Privaträume. Auf den Produktseiten finden Sie ausführliche Beschreibungen, Fotos mit Gestaltungsvorschlägen, praktische Zeitraffer-Videos zur Montage, Farbpaletten, Angaben zu den einzelnen Varianten und Maßen, zum Brandverhalten sowie zur Verpackung. Ein Expertenteam des Anbieters berät Sie bei der Auswahl des richtigen Designelementes sowie zu akustischen Fragen und kann mit Hilfe modernster Technik den Nachhall auch bei Ihnen vor Ort messen.

Büroräume optisch und akustisch aufwerten

Raumhall verursacht einen erhöhten Geräuschpegel, der sich ungünstig auf Stresslevel und Gesundheit auswirken kann. Wandpaneele, Deckensegel und Deckenplatten wirken dem entgegen und werten Ihr Büro optisch auf. Die mit schönen Motiven individuell bedruckbaren Akustikbilder lassen gleichzeitig eine thematische Gestaltung Ihrer Büro- und Geschäftsräume zu. Ob Landschaftsbilder, die Skyline von New York oder eine Gruppe auffliegender Flamingos, es handelt sich in jedem Fall um einen tollen Blickfang. Mitunter macht auch eine Kombination aus Wand- und Deckenlösungen Sinn. Um einzelne Arbeitsplätze gegen Geräusche abzuschirmen, empfehlen sich Büro-Trennwände, die entweder zwischen die Arbeitsplätze gestellt oder direkt auf dem Schreibtisch montiert werden. Ebenso bewährt haben sich Pflanzkübel, die für Privatsphäre und außerdem für etwas Grün im Arbeitsalltag sorgen. Denken Sie auch an den Meeting- und Besprechungsraum, dort ist eine gute Akustik und ein gediegenes Ambiente besonders wichtig.

Wohnräume exklusiv und ansprechend gestalten

Wandpaneele, Deckenplatten und Akustikbilder eignen sich hervorragend für den Wohnbereich. Sie schaffen eine angenehme Atmosphäre und setzen stilvolle Akzente. Auf den Akustikbildern lassen sich beispielsweise Urlaubserinnerungen verewigen und bei Bedarf unkompliziert austauschen. Nicht nur das Wohnzimmer, sondern auch die Küche oder das Kinderzimmer können Sie mit Hilfe von Akustikprodukten optisch und akustisch aufwerten. Für den Schreibtisch im häuslichen Bereich sind zum Beispiel Workspace und Akustik Tischbildschirme empfehlenswert, die ein konzentriertes Arbeiten oder das Erledigen von Hausaufgaben im Alltagstrubel der Familie ermöglichen. Dekorative Akustikmöbel, wie hochwertige Sessel mit schallabsorbierender Funktion, bieten einen ruhigen Platz für entspannte Telefongespräche. Und mit stylischen Designer Akustik Lampen in wunderschönen Farben beleuchten Sie Ihr Zuhause und dämpfen gleichzeitig den Schall in mittleren und hohen Frequenzen.