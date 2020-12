Bessere Wärmedämmung durch Sanierung - so gehts!

Wie umfangreich sich eine gute Dämmung energetisch auswirkt, lässt sich anhand der sogenannten Passivhäuser sehr gut erkennen. Durch die optimale Dämmung ist keine Heizung in herkömmlicher Bauweise mehr notwendig, allein die Abwärme der Geräte und Bewohner sorgt auch in der kalten Jahreszeit für behagliche Temperaturen im Inneren.

Doch auch wer kein Passivhaus baut oder bereits besitzt, kann durch eine gute Wärmedämmung viel Energie und somit Geld sparen. Worauf Sie bei den entsprechenden Sanierungsmaßnahmen achten müssen, erfahren Sie hier.

Bessere Dämmung durch thermische Sanierung

Soll die Wärmedämmung von Wohnräumen grundlegend verbessert werden, spricht man auch von einer thermischen und/oder energetischen Sanierung. Für eine solche Sanierung können entsprechende Förderungen beantragt werden, zum Beispiel bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW. Pro Jahr werden von der Bundesregierung rund 70 Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung gestellt. Informationen hierzu gibt es in vielfältiger Form im Internet.

Doch wie unterscheidet sich die thermische bzw. energetische Sanierung eines Gebäudes von einer herkömmlichen Sanierung?

Zu einer thermischen Sanierung zählen insbesondere die Dämmung der Außenwände und der obersten sowie untersten Geschossdecken. Hinzu kommt die Dämmung des Kellerbodens und die Sanierung bzw. der Austausch der Fenster. Auch Solaranlagen und Wärmepumpen können zu den Maßnahmen einer energetischen Sanierung zählen, ebenso wie die Umstellung einer normalen Heizanlage auf ein Gerät mit Brennwerttechnik.

Dachdämmung

Die richtige Isolation beim Dachneubau oder bei entsprechenden Reparaturen ist das A und O. Soll beispielsweise aufgrund von Rissen, Löchern oder anderen Fehlern und den daraus resultierenden Feuchtigkeitsschäden eine Dachreparatur beim Haus durchgeführt werden? Wie dem auch sei, in beiden Fällen gibt es im Zusammenhang mit der richtigen Dämmung einige Dinge zu beachten.

Wichtig ist auf jeden Fall die Anbringung einer sogenannten Unterspannbahn, welche in erster Linie verhindern soll, dass Feuchtigkeit eindringen kann. Aber Achtung: Hier sollte großer Wert auf Qualität gelegt werden, denn wer hier am falschen Ende spart, zahlt möglicherweise über kurz oder lang kräftig drauf: spätestens bei einer notwendigen erneuten Reparatur.

Ebenfalls sehr wichtig ist es, eine wasserabweisende Glas- oder Steinwolleschicht einzubringen, die einer effektiven Wärmedämmung dient. Es gibt sogenannten Klemmfilz in verschiedenen Stärken, welcher leicht in jede beliebige Größe zugeschnitten werden kann. Unabdingbar ist gleichermaßen die Verwendung einer Dampfbremsplane, denn diese sorgt für einen effektiven Feuchtigkeitsschutz bei der neu angebrachten Dämmung. Alternativ kann jedoch auch das Einsetzen von Aluminium-verstärkter Glaswolle in Betracht gezogen werden, denn auf diese Weise ist die Verwendung der Dampfbremsfolie oft überflüssig. So können Kosten eingespart werden.

Tipp: Inwieweit Hauseigentümern bei ihren Wärmedämmvorhaben die Zahlung staatlicher Fördermittel zusteht, können Interessierte den entsprechenden Regularien des jeweiligen Bundeslandes entnehmen.

Was Sie thermisch sonst noch im Rahmen einer Sanierung verbessern können

Neben den grundlegenden gebäudetechnischen Maßnahmen für eine bessere Wärmedämmung können Sie auch im Rahmen kleinerer Sanierungsmaßnahmen viel für eine bessere Wärmedämmung tun. Hier einige Vorschläge:

Fenster und Rollläden

Der erste Tipp bezieht sich auf das Einstellen und die Dichtung von Fenstern, denn hier kann auch bei noch nicht vollständig veralteten Fenstern viel Energie verloren gehen. Wichtig ist, dass Fenster richtig eingestellt und abgedichtet sind, gegebenenfalls müssen Dichtungen erneuert und die Fenster vom Fachmann neu eingestellt werden.

Der zweite Tipp geht auf die häufig vernachlässigten Rollladenkästen ein. Wichtig ist, dass diese eine ausreichende Dämmung besitzen. Modernere Rollladenkästen sind in der Regel ganzseitig gedämmt, während es bei älteren Kästen durchaus an einer Dämmung und Dichtung mangeln kann. Ist dies der Fall, dann können entsprechende Maßnahmen getroffen werden.

Heizkörper entlüften spart Energie

Wenn in einer Heizanlage Lufteinschlüsse bestehen, dann führt dies unweigerlich zu einem erhöhten Energieverbrauch, denn kann das heiße Wasser nicht in vollem Umfang den Heizkörper erwärmen dauert es länger bis sich ein gesamter Raum erwärmt hat.

Wenn ein Heizkörper gluckert, knistert oder andere Geräusche von sich gibt, dann ist es spätestens Zeit für eine Entlüftung. Es empfiehlt sich allerdings auch sonst, in regelmäßigen Abständen zu entlüften, mindestens vor jeder Heizperiode.

Die Entlüftung einer Heizanlage kann oftmals eigenständig vorgenommen werden, nur bei größeren zentralen Anlagen sollte mit dem Hausmeister oder Vermieter Rücksprache gehalten werden. Bei kleinen Heizanlagen ist eine Entlüftung allerdings einfach zu bewerkstelligen.

Wände und Decken selbst dämmen

Auch Innenwände können zu einer besseren Wärmedämmung beitragen, insbesondere durch die Wandbeläge wie etwa wärmedämmende Putze und Tapeten. Auch Decken- und Wandpaneele aus Holz mit entsprechender Dämmung sind mittlerweile im Handel erhältlich, zum Beispiel bei https://www.holz-direkt24.com/ .

Durch das Aufbringen solcher Wandbeläge kann zumindest ein kleiner Teil an Heizenergie eingespart werden - der höhere Kaufpreis amortisiert sich somit mehr oder weniger schnell. Geübte Heimwerker können Wand- und Deckenpaneele, Putze und wärmedämmende Tapeten in der Regel problemlos selbst anbringen. So entfällt das teure Beauftragen eines Profis und das Sparen beginnt sofort!