Weihnachtsgeschenke aus Holz von einfach bis professionell

Holz - der Klassiker für kunsthandwerkliche und DIY-Geschenke zum Fest

Das Jahr 2020 hat den Menschen unfreiwillig viel Zeit geschenkt. Diese Zeit wurde gut genutzt - für Ausflüge, für die Kinder, für die Werkstatt im Haus. Beim Basteln und Gestalten steht ein klassischer Werkstoff ganz oben auf der Favoritenliste: Holz. Dieses warme, natürliche Material ist auch die Ausgangsbasis für viele selbstgemachte Weihnachtsgeschenke . Das Gute an Holz: von einfach bis schwierig geht alles.

Klar, für manche Projekte braucht es Spezialwerkzeug und Spezialwissen - hierfür stehen kleine Manufakturen mit ihrem kunsthandwerklichen Angebot bereit. Beim Upcycling zum Beispiel heißt es: altes Material in die Hand nehmen und daraus neue Ideen entwickeln. Wenn Sie in der Krimskrams-Kiste zwei alte, tiefe Holz-Bilderrahmen finden, haben Sie ein Backgammon-Spiel zum Verschenken in der Hand. Das Glas kommt raus und die beiden Rahmen verbinden Sie mit Scharnieren. Dann weiß grundieren und das Spielfeld aufmalen. Fertig ist das Weihnachts-Überraschungsgeschenk aus Holz. Oder Sie verbinden die Werkstoffsuche mit einem langen Waldspaziergang. Halten Sie die Augen nach schönen, viel verzweigten Astabschnitten offen. Daraus sägen Sie zuhause einen Schmuckständer. Mit Rinde oder geschliffen, farbig bemalt und auf eine Platte montiert - Sie haben die Wahl.

Fehlt nur noch der passende Schmuck dazu. Schwer im Trend liegen edle Holzringe . Es ist einfach faszinierend, welche tiefen, fein gemaserten Farben professionell poliertes Holz entwickelt. Solche Objekte finden Sie bei ausgewählten Kunsthandwerkern und Goldschmieden - ein Geschenk, das viele Weihnachten überdauert.

Werkstoffkombinationen betonen die Wärme und Natürlichkeit von Holz

Holz ist ein Klassiker, der immer nachgefragt wird. Besonders angesagt ist seine Kombination mit anderen Materialien. Stellen Sie sich einen aus Beton gegossenen Merry-Christmas-Schriftzug vormontiert auf einer natürlich gemaserten Holzplatte. Oder eine durchbrochene, geschliffene Holzscheibe als Anhänger mit Schmuck Intarsien. Das sind willkommene Weihnachtsgeschenke , die Sie selbst gestalten können. Auch edle Holzringe, wie sie bereits vorgestellt wurden, wirken mit Inlays aus Edelmetall noch wertvoller und eleganter. Solche Arbeiten stammen aus den Händen professioneller Kunsthandwerker und Goldschmiede. Sie führen vor, welche Schönheit und Perfektion Weihnachtsgeschenken aus Holz innewohnen kann.