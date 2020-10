Alle Jahre wieder

Für die Herbstdeko kann weiter gedacht werden als an die klassischen Kürbisse, hölzernen Naturelemente wie Laub, Kastanien oder Kiefern, die im Nu angerichtet werden können. Mit einfachen Holzelementen und herbstlichen Farben wie rot, braun und ockergelb ist Jeder auf der sicheren Seite. Altes Holzmobiliar sollte daher nicht gleich weggeschmissen, sondern selbst repariert werden für einen rustikalen, herbstlichen Charakter in der Inneneinrichtung.

Wer einen Schritt weiter gehen möchte, wechselt die sommerlichen Kissenbezüge am Sofa in Bezüge mit schönen Mustern in Herbstfarben. Die Wohndecke wird ausgepackt, sodass sich auch abends warm eingekuschelt werden kann. Duftkerzen auf dem Couchtisch sowie kleine Kürbisse und künstliche Laubblätter runden die Wohnzimmerdeko ab. Wie wäre es mit einer Laterne, die von der Decke hängt, statt klassisch auf dem Tisch stehend? Die Gäste werden begeistert sein.

Foto: Wayfair

Deko mit persönlichem Touch

Mit einer Galeriewand kann das Zuhause im Handumdrehen verschönert werden. Nicht nur alte Fotos finden hier Platz, sondern auch geliebte Sammlerstücke Um das Zuhause noch persönlicher zu gestalten kann aus alten Fotos von schönen Erlebnissen wie Reisen, Geburtstage, Hochzeiten und Co. eine Galeriewanderstellt werden.

Mit einer Galeriewand werden leere Flächen über dem Sofa oder der Kommode im Handumdrehen gefüllt. Das Gute ist, dass den Galeriewand-Ideen keine Grenzen gesetzt sind und das Thema im Prinzip monatlich verändert werden kann. So wird es nie eintönig und für neuen Gesprächsstoff mit Gästen ist immer gesorgt.

Foto: Wayfair

Wer im Herbst eine Galeriewand gestalten möchte, kann die Wohnung noch herbstlicher und gemütlicher gestalten mit goldenen oder hölzernen Bilderrahmen, Wandtattoos mit Ast- und Naturmotiven oder eingerahmten getrockneten Blättern. Wie wäre es noch mit kleinen Laternen oder einer Lichterkette, um die Galerie abzurunden? Viel Spaß beim Einrichten und Dekorieren.