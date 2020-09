Bei der Wahl des richtigen Akkusaugers gibt es einen eindeutigen Sieger

Wer sich derzeit einen neuen Staubsauger zulegen will, der wird sicher schon einmal an einen Akkusauger gedacht haben. Im Gegensatz zu herkömmlichen Staubsaugern haben Akkusauger nämlich eine Menge Vorteile. Um schnell ein paar Krümel aufzusaugen oder die gesamte Wohnung zu reinigen, ist man nicht mehr an die Steckdose angewiesen. Während bei einer großen Wohnung sonst also ständig umgesteckt und unter Umständen sogar zu einem Verlängerungskabel gegriffen werden muss, gehören diese Probleme mit einem Akkusauger der Vergangenheit an. Kein Kabelsalat mehr, kein Umstecken und kein Aufwickeln des Kabels: genug Gründe also, sich für einen Akkusauger zu entscheiden.

Gerade bei Akkusaugern gibt es enorme Qualitätsunterschiede

Ganz so einfach ist es aber leider doch nicht. Viele Akkusauger haben nämlich nur eine kurze Laufzeit, bevor sie wieder aufgeladen werden müssen. Unter Umständen reicht das also nicht, um die ganze Wohnung auf einmal zu reinigen. Außerdem sind viele Modelle besonders laut und längst nicht so leistungsstark wie ihre kabellosen großen Geschwister. Stiftung Warentest zufolge gibt es jedoch einige Modelle, bei denen es sich über eine Anschaffung nachzudenken lohnt.

Zehn verschiedene Modelle unterschiedlicher Hersteller wurden hierfür getestet. Um das Ergebnis so realistisch wie möglich zu gestalten, wurde die Saugfähigkeit der Geräte auf glattem Hartboden, Treppen, Teppichen, Polstern, Ritzen, Ecken und Kanten geprüft. Hierfür wurden eine Mischung aus Reis und Linsen sowie Tierhaare auf den entsprechenden Oberflächen verteilt. Neben Saugfähigkeit wurden auch das Auswechseln des Staubfangbehälters, das Wechseln der Filter, die Lautstärke und die Akkulaufzeit dem Test unterzogen. Dabei gab es zwei eindeutige Gewinner.

Stiftung Warentest vergab erstmals die Note "Gut"

Mit einer Gesamtnote von 2,4 schnitten sowohl der V11 Absolute von Dyson und der Kobold VB100 von Vorwerk ab. Damit wurden erstmalig Akkusauger von Stiftung Warentest mit einem "Gut" bewertet. Während das Gerät von Vorwerk auf Teppich und Hartboden nur befriedigend saugt, hat das Modell von Dyson die beste Saugleistung von allen getesteten Geräten. Dass der Dyson in dieser Hinsicht einzigartig ist, schreiben auch die Experten von staubsaugertest.org . Der Seite zufolge soll das Modell von Dyson, das sich als klassischer Bodenstaubsauger, aber auch als Handstaubsauger nutzen lässt, sogar der derzeit beste Akkusauger auf dem Markt sein.

Der V11 Absolute von Dyson überzeugt auf allen Ebenen

Der besonders großen Staubbehälter von 760 Millilitern lässt sich dabei einfach und hygienisch entleeren. Mit dem leistungsstarken Motor und einer Saugkraft von von 24.000 Pa schafft es der Akkusauger dabei mühelos, Krümel, Fussel, Tierhaare und vieles mehr von unterschiedlichen Oberflächen zu entfernen. Auch schwer zugängliche Bereiche wie höhere Teppiche, Ecken und Kanten sollen dem Testsieger keine Probleme bereiten.

Einziger Nachteil: Mit einem durchschnittlichen Preis von derzeit 633 Euro ist der praktische Haushaltshelfer nicht gerade ein Schnäppchen. Wer jedoch auf Qualität setzt und gerne in ein langlebiges und leistungsstarkes Gerät investieren möchte, der sollte das unbedingt tun.