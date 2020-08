Exposé für Immobilien-Verkauf erstellen: Worauf Verkäufer achten sollten

Diese Zwecke verfolgt das Immobilien-Exposé

Im Exposé wird die Immobilie mit Bild und Text für den Verkauf beschrieben. Es ist sozusagen die Visitenkarte eines Objektes. Mit dem Exposé kann die Entscheidung eines potenziellen Käufers für oder gegen die Immobilie erheblich beeinflusst werden. Wer einen Makler beauftragt, kann das Exposé direkt von diesem erstellen lassen. Möchte man die Immobilie ohne Makler verkaufen, dann muss man sich selbst darum kümmern, ein aussagekräftiges, überzeugendes und spannendes Exposé zu erstellen. Am einfachsten ist es sicher, das Exposé und das Verkaufsangebot auf einem Immobilienportal wie 1A-Immobilienmarkt zu veröffentlichen. Zusätzlich sollte man aber ein Exposé in Form einer Broschüre erstellen, die man für Verkaufsgespräche verwenden kann. Die meisten Kaufinteressenten sehen sich zuerst das Exposé an, bevor sie sich überhaupt für eine Besichtigung entscheiden. Wirkt es nicht überzeugend, suchen sie lieber nach anderen Objekten. Außerdem hilft ein Exposé mit dem gewissen Etwas dabei, aus der Masse hervorzustechen und eine erste Vertrauensbasis mit dem Kaufinteressenten aufzubauen. Das Exposé inklusive Verkaufspreis wird auch von der Bank benötigt, damit sie eine Finanzierung für den Kaufinteressenten genehmigt.

Diese Angaben dürfen im Exposé nicht fehlen

Das Exposé sollte nicht nur leere Floskeln enthalten, sondern auch ein paar handfeste Informationen. Dazu gehören unter anderem die folgenden Angaben:

Adresse und Beschreibung des Standorts einschließlich der wirtschaftlichen Lage

Informationen über Verkehrsanbindung, Angebote für Kinder, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitaktivitäten

Beschreibung der Umgebung

Angaben zum Grundstück mit Quadratmeterzahl

Informationen zum Objekt wie Bautyp, Bauweise, Baujahr und besondere Eigenschaften

Spezielle Objekteigenschaften wie Anzahl der Etagen und Zimmer, Berechnung der Wohn- und Nutzflächen, Dachboden, Keller, bestehende Ausstattung und Objektzustand

Angaben zum Energieträger, Energieausweis und Energieverbrauch

Sämtliche existierenden Pläne wie Grundrisse und Lageplan

Fotos von allen Zimmern und der Ansicht von außen

Mögliches Einzugsdatum

Kaufpreis

Zeitraum für Besichtigung oder Besichtigungstermine

Kontaktdaten für die Terminvereinbarung oder Rückfragen

Am besten versetzt man sich bei der Erstellung des Exposés in die Zielgruppe und stellt sich die Frage, was für diese von Interesse sein könnte, um keine wichtigen Informationen in der Visitenkarte der Immobilie zu vergessen.

So gelingt ein überzeugendes Exposé

Bei einem überzeugenden Exposé kommt es zunächst auf durchdachte und aussagekräftige Texte an. Dabei entschied das Oberlandgericht Dresden: Beschreibungen in Exposés dürfen Werbung enthalten . Wer keine tiefgreifenden Kenntnisse in der Fotografie und/oder der Texterstellung hat, sollte die Erstellung des Exposés am besten in die Hände eines Experten legen. Verfügt man hingegen schon über eine geeignete Foto-Ausrüstung und ein wenig Erfahrung in diesem Gebiet, kann man auch selber professionelle Fotos für das Exposé erstellen. Wichtig ist, die Immobilie bei gutem Wetter zu fotografieren. Die Inneneinrichtung sollte keine persönlichen Gegenstände oder Hinweise auf die aktuellen Bewohner enthalten, damit sich der Kaufinteressent die Räume in seiner Vorstellung nach eigenem Belieben einrichten kann.